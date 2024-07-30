США не гарантируют победы Украины

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса во вторник, 30 июля, заявил, что Соединенные Штате в одиночку гарантировать не смогут гарантировать успех Киева в конфликте с Москвой, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления О'Брайен сказал: «Я абсолютно согласен с тем, что мы не сможем победить в этом конфликте в одиночку. Мы в сотрудничестве со своими союзниками в Европе работаем не только над увеличением помощи Украине, но также над тем, чтобы ассигнования, выделяемые на эти нужды, осваивались разумно».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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