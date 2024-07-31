США прекратили помощь Грузии

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 31 июля, заявил, что администрация Соединенных Штатов приняла решение о приостановке программы оказания помощи Грузии в связи с принятием закона об иноагентах, – сообщают СМИ.

В письменном заявлении Блинкена, в частности, говорится: «После антидемократических действий грузинского правительства 23 мая текущего года я объявил о проведении всеобъемлющего анализа двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузии. В результате этого обзора Соединенные Штаты решили, что приостанавливают оказание помощи на сумму более $95 млн, которая была напрямую направлена на поддержку правительства Грузии. Действия и высказывания представителей грузинской власти несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО».

«Несмотря на приостановку оказания помощи правительству Грузии в связи с этими действиями, Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь программам и направлениям деятельности, которые приносят пользу народу Грузии путем укрепления демократии, верховенства закона, независимых СМИ и экономического развития. Хочу напомнить, что на развитие и укрепление экономики и демократических институтов Грузии Соединенными Штатами было предоставлено помощи более $6,2 млрд», – добавил глава американской дипломатии.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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