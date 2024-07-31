Иран поднял «Красный флаг мести»

Красный флаг Ялцарата аль-Хусейна был поднят на куполе мечети Джамкаран в священном для шиитов иранском городе Кум в среду, 31 июля, в знак мести за гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, – передает агентство Mehr.

В сообщении агентства, в частности, говорится: «Красный флаг Ялцарата аль-Хусейна был поднят над куполом священной мечети Джамкаран в знак мести за кровь мученика Исмаила Хании, павшего в Тегеране от рук агентов сионистского режима».

Ранее сегодня в аккаунте представительства Ирана при ООН в соцсетях появилось сообщение, в котором говорится: «Нашей реакцией на убийство фактически станет более жесткая спецоперация, направленная на то, чтобы вызвать у виновника глубокое сожаление».

Тегеран, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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