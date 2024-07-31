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Среда, 31 июля 2024, 20:06 мск

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Кадыров назвал «противниками ислама», выступающих против хиджаба

Фото со страницы Рамзана Кадырова «ВКонтакте»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в среду, 31 июля, заявил, что «врагами ислама» являются те, кто выступает против ношения хиджаба.

В видеоролике, размещенном в Telegram-канале, Кадыров говорит: «Мы против паранджи, которая закрывает все лицо. Но те, кто говорят, чтобы женщины не надевали хиджаб, – это враги ислама. Если кто-то скажет моей дочери снять хиджаб, я его сразу убью. Расстреляю его. Кто бы то ни был. Это мой личный враг, враг ислама».

Грозный, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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