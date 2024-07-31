В США сказали, что нужно сделать для прекращения украинского конфликта

Бывший советник Министерства обороны США Дуглас МакГрегор заявил, что для прекращения конфликта на Украине нужно прекратить поставки оружия и вывести американских военнослужащих из этой страны, – сообщают СМИ
В интервью журналистке Натали Брунелль МакГрегор сказал: «Первое, что надо сделать для окончания войны, – это прекратить всю военную помощь Украине. Второе – это немедленно вывести весь американский военный персонал с территории этой страны. Третье – нужно недвусмысленно сказать России, что этот конфликт мы хотим завершить».
Вашингтон, Иван Бабурин
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