Совбез ООН собирает экстренное совещание из-за убийства Исмаила Хании

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в среду, 31 июля, заявил, что по просьбе Ирана Совет Безопасности 31 июля проведет экстренное заседание в связи с убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

В своем Telegram-канале Полянский написал: «По просьбе Ирана, поддержанного Китая, Алжиром и Россией наше Председательство назначило внеочередное заседание СБ ООН в связи с убийствами в Тегеране главы Политбюро ХАМАС И. Хании в 16.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) 31 июля».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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