Генсек ООН подверг критике атаку Израиля на Бейрут

Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в среду, 31 июля, заявил, что Антониу Гутерриш раскритиковал атаку израильской армии по Бейруту и убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Дюжаррик сказал: «Генеральный секретарь считает, что атаки, нанесенные Израилем по южной части Бейрута и в Тегеране, указывают на опасную эскалацию, когда все усилия должны быть направлены на прекращение огня в Газе, и установление спокойствия на израильско-ливанской границе. Антониу Гутерриш призвал заинтересованные стороны ради установления долгосрочного мира и стабильности для всех энергично работать над деэскалацией в регионе».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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