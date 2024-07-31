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Среда, 31 июля 2024, 21:42 мск

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Белый дом назвал сроки применения Киевом истребителей F-16

Джон Кирби, скриншот видео defense.gov

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 31 июля, заявил, что США уверены в том, что Украина к концу лета сможет приступить к применению переданных ей истребителей F-16, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал: «На саммите НАТО в Вашингтоне мы говорили о том, что процесс передачи Украине F-16 продолжается. Мы говорили, что их применение начнется до конца лета. В этом нет причин сомневаться».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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