СМИ: Иран нанесет удар по Израилю

Удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране приказал нанести Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, – сообщает New York Times.

Со ссылкой на источники американское издание пишет: «Хаменеи отдал такой приказ на экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности после того, как стало известно, что Хания убит. Об этом сообщили три представителя иранских властей, включая двух членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР)».

«Иран может нанести удар с помощью беспилотников и ракет на военные объекты в районе Тель-Авива и Хайфы. Иранские военные постараются избежать ударов по гражданским объектам», – утверждают собеседники New York Times.

Тегеран, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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