В Белом доме пообещали вскоре показать Байдена

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в среду, 31 июля, заявила, что президент США Джо Байден продолжает руководить страной и не скрывается от публики и скоро его можно будет увидеть, сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Карин Жан-Пьер сказала: «Он не перестал руководить страной, такое впечатление ошибочно. …Да, перемены есть, потому что у нас происходит перестройка после того, как он отказался от президентской гонки. Мы разбираемся, какими будут следующие шесть месяцев… Дайте нам время, и он появится, он хочет продолжать общаться с американцами, и вы его увидите».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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