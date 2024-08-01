ЕС рассмотрит запрет на ввоз свежей рыбы из России

В ЕС намерены обсудить введение ограничений на импорт свежей рыбы из России в рамках нового пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt. Напомним, весной 2022 года Брюссель запретил ввоз из России морепродуктов, икры и ракообразных.

По ее сведениям, Еврокомиссия начнет рассматривать данный вопрос после летних каникул, которые закончатся в начале сентября.

На введении очередных рестрикций настаивают прибалтийские страны, в частности Литва. В Вильнюсе утверждают, что российские рыболовецкие траулеры ведут промысел в территориальных водах страны.

По данным Ассоциации рыбопереработчиков и трейдеров ЕС, на Россию приходится более 70% импорта минтая в страны сообщества, а в Германии этот показатель доходит до 85%.

Как отметил управляющий директор немецкой ассоциации рыбной промышленности Штефан Майер, если новые санкции лишат страну минтая из России, то замену ему не найти. По его словам, американский минтай на 20% дороже и не сможет компенсировать прекращение российских поставок.

Ранее Эстония, Латвия, Литва и Швеция потребовали наказать Россию за промысел рыбы в Балтийском море во время сезонных запретов. Они потребовали от руководства ЕС принять жесткие меры. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) сочли обвинении в адрес российских рыбаков голословными. По мнению президента ВАРПЭ Германа Зверева, балтийские страны пытаются получить дополнительное преимущество на промысле, а также дополнительную прибыль от дефицита, который возникнет, если европейский рынок останется без российской рыбы.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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