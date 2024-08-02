«Ложь и провокации»: Володин оценил заявление США по выборам в Венесуэле

Вашингтон применил двойные стандарты и отказался принимать любой результат выборов в Венесуэле, кроме победы своего ставленника, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отметил, что США используют ложь и провокации ради расширения зоны своего влияния.

США обещали отменить санкционный режим против Венесуэлы, если на выборы допустят поддерживаемую американской стороной оппозицию, напомнил Володин. Каракас пошел навстречу, но победа на выборах досталась действующему президенту Николасу Мадуро. Российские наблюдатели подтвердили, что он выиграл легитимно, хотя перевес был небольшой. Результат не понравился Штатам, и они забыли обо всех договоренностях.

«Итог известен: беспорядки в Каракасе, попытки дестабилизировать обстановку в стране руками прикормленной Белым домом оппозиции. США так поступают только по одной причине: их ставленник проиграл. Ложь, провокации, двойные стандарты, достижение целей чужими руками, вмешательство в дела суверенных государств – неотъемлемые методы политики США», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Госдеп США назвал ошибочными данные Национального избирательного совета Венесуэлы относительно итогов выборов президента. Вашингтон объявил о победе оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса и призвал президента республики Николаса Мадуро передать ему власть.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube