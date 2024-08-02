Иран потребовал от ЕС надавить на Израиль ради прекращения эскалации

Иран потребовал от Евросоюза надавить на Израиль ради прекращения эскалации в регионе. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил, что это прямая обязанность блока в рамках поддержания мира.

Кани позвонил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и заявил, что воздействие на Израиль соответствует обязанностям блока «по поддержанию международного мира».

«В соответствии со своими обязанностями по поддержанию международного мира и безопасности Евсоюз должен оказать давление на сионистский режим, чтобы предотвратить продолжение преступлений этого режима», – цитирует разговор ТАСС.

31 июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит израильским ударом по его резиденции в Тегеране. Это вызвало волну негодования на Ближнем Востоке. Иран назвал США соучастниками убийства и пригрозил Израилю жестким ответом за нарушение своего суверенитета. Йеменские хуситы заявили, что дадут «военный ответ Израилю». Алжир обвинили Израиль в терроризме.

Тегеран, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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