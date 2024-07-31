Глава политбюро ХАМАС убит при ракетном ударе по его резиденции в Тегеране

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в среду утром в результате удара по его резиденции в Тегеране. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Также в результате нападения погиб один из телохранителей Хании. ХАМАС подтвердило гибель Хании, обвинив в его убийстве Израиль, и пообещало отомстить за «мученическую смерть» главы политбюро движения. Атака произошла после того, как Хания принял участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, уточнила палестинская группировка.

По данным телеканала Al Hadath, Хания был убит в Тегеране в результате прямого попадания ракеты в его резиденцию. В момент атаки он находился в спальне.

КСИР сообщил, что ведется расследование произошедшего. Его результаты в Тегеране пообещали объявить позже.

Член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что трусливое убийство Хании не останется без ответа.

Представители армии обороны Израиля отказались прокомментировать новость о смерти главы политбюро ХАМАС, заявив, что не реагируют на сообщения иностранных СМИ, передает CNN.

В администрации США заявили, что проинформированы о сообщениях о гибели Хании, но отказываются давать дальнейшие комментарии по этому вопросу.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что в результате израильского авиаудара в столице Ливана Бейруте был убит высокопоставленный военный командир движения «Хезболла» Фуад Шукер. Однако представители организации не подтвердили эту информацию.

Удары Израиля в Бейруте и в Тегеране прокомментировал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. По его мнению, Ближний Восток ожидает резкая эскалация взаимной ненависти.

Атаки Израиля на объектам «Хезболлы» и ХАМАС в Бейруте и в Тегеране – «это не желанная ликвидация террористической угрозы, а неизбежная консолидация антиизраильского сопротивления по всему миру», написал сенатор в своем телеграм-канале. «Ближний Восток ждет резкая эскалация взаимной ненависти, – добавил он. – Регион вступает в самые трудные времена противостояния. Ответственность ляжет на Израиль».

Тегеран, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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