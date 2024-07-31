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Среда, 31 июля 2024, 11:24 мск

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«Это абсолютно неприемлемо»: МИД РФ отреагировал на убийство главы политбюро ХАМАС

Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Иране грозит дальнейшей эскалацией в регионе. Он назвал убийство Хании неприемлемым. По мнению дипломата, произошедшее негативно отразится на переговорах о прекращении боевых действий в секторе Газа в Дохе.

«Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности», – цитирует Богданова РИА «Новости».

Дипломат добавил, что случившееся «очень негативно» отразится на переговорах в Дохе.

Меж тем убийство главы политбюро ХАМАС осудил МИД Турции, назвав его подлым. В Анкаре заявили, что правительство израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху «не намерено добиваться мира», а «атака направлена на то, чтобы распространить войну в Газе на весь регион». «Если международное сообщество не предпримет действий, чтобы остановить Израиль, наш регион столкнется с гораздо более серьезными конфликтами», – предупредил МИД Турции.

В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что смерть Хании еще больше укрепит «глубокую и нерушимую связь» между Ираном, Палестиной и силами сопротивления. Такое заявление сделал представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канани.

О гибели Хании в Тегеране сегодня утром сообщил Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Палестинское движение ХАМАС подтвердило эту информации, заявив, что он был убит в результате удара Израиля по его резиденции в иранской столице после участия в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана. В израильской армии не стали комментировать эти данные, заявив, что не комментируют сообщения в иностранных СМИ. Власти Израиля также не комментируют информацию.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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