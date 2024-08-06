Предложенная Францией формула урегулирования конфликта на Украине не учитывает интересы большей части украинцев и России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, роль Парижа далека от посреднической.

Захарова напомнила, что в 2014 году Париж активно поддержал госпереворот на Украине. А все последующие годы потакал киевскому режиму, закрывал глаза на откровенный саботаж Минских соглашений. Экс-президент Франции Франсуа Олланд признал, что намеренно тянул время, чтобы Киев успел укрепить военный потенциал.

«При попустительстве Франции и Германии Украина потеряла возможность урегулировать кризис в Донбассе на основе Минских соглашений, сделав ставку на военный путь решения конфликта. Роль Франции с самого начала можно считать какой угодно, только не посреднической, – сказала Захарова в беседе с ТАСС.

Завершая свою миссию в Москве, посол Франции Пьер Леви представил «посредническую» формулу, по которой Париж намерен работать над завершением конфликта на Украине. Дипломат заявил, что стороны должны вернуться к соблюдению международного права и Устава ООН, а при урегулировании учитывать «озабоченности украинцев, европейцев и Франции по вопросам безопасности».

«Французский посол ничего не говорит о разгуле неонацизма на Украине, репрессиях против оппозиции, ущемлении прав верующих и массовых нарушениях прав этнических русских и русскоязычных граждан. России, ее законным национальным интересам и интересам значительной части самих украинцев места в «посреднической» формуле Парижа просто не находится», – подчеркнула Захарова.

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что предложенная им «формула мира», создавалась как ультиматум с целью политического давления на Россию. На основе этой формулы в Швейцарии провели «мирный саммит», куда не пригласил Россию. В Москве заявили, что Киев собрал союзников для создания группы давления на Москву вместо переговоров о мире.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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