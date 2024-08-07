Израиль сразу подтвердил США убийство Хании – СМИ

Израиль сообщил США об убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании сразу после нанесения удара. В Вашингтоне были возмущены действиями Тель-Авива на фоне попыток договориться о прекращении огня в секторе Газа, пишет Washington Post.

«Хотя Израиль отказался комментировать убийство Хании, он сразу же после этого проинформировал официальных лиц США о том, что несет за это ответственность», – говорится в статье.

Администрация Штатов недовольна тем, что Тель-Авив не предупреждает их заранее о своих планах, а сообщает постфактум. Так было с ударами по «Хезболле» и иранским командирам. Сообщение о ликвидации Хании вызвало возмущение в Белом доме. Вашингтон расценил атаку на главу политбюро ХАМАС как неудачу в попытках привести стороны к прекращению огня в Газе.

Власти США также удивились, что Израиль выбрал именно этот момент для удара по Хании, ведь лидер ХАМАС часто выезжал за пределы Ирана, бывал в Катаре. Убийством на иранской земле Тель-Авив просто вынудил Тегеран принять ответные меры, считает издание.

31 июля КСИР сообщил об убийстве Хании в собственной резиденции в Тегеране. Подозрения в нанесении удара пали на Израиль, но официального подтверждения не было. Убийство Хании стало предметом обсуждения в Совбезе ООН, а Иран и ливанское движение «Хезболла» пригрозили Израилю ответным ударом.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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