Посол России в США Анатолий Антонов назвал атаки ВСУ на Курскую область откровенно террористической акцией. Киев и Вашингтон не скрывают, что проводится она с применением американского оружия.

«Украинские действия – очевидная террористическая акция. Никто не скрывает, что орудием убийства простых россиян стало американское оружие. Публичные заявления американских властей возмутительны: не прозвучало ни слов критики в адрес своих клиентов, ни сожаления в отношении жертв трагедии», – заявил Антонов.

Он отметил, что отсылки к праву Киева на самооборону несостоятельны, потому что боевики бьют по школам, больницам, машинам скорой помощи и жилым домам в России. Киевский режим решился на провокацию только из-за «плачевного положения на фронте», уверен дипломат.

«Российские границы – священны. Никто из террористов не уйдет от возмездия. Вашингтон должен прекратить поставки оружия Киеву и «одернуть» неонацистов из ВСУ», – призвал Антонов.

Вашингтон заявил, что попытки ВСУ прорваться в Курскую область стали инициативой Киева. Политика Белого дома по использованию киевским режимом американского оружия не изменилась, а действия ВСУ являются «самообороной».

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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