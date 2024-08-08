Медведев призвал отказаться от дипломатии и идти до Киева

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России пора отказаться от дипломатических реверансов и идти «до Киева и дальше». И остановиться, только когда это станет приемлемо и выгодно для Москвы.

Политик считает, что террористическая операция киевского режима на границах Курской области сняла все табу с темы продвижения российских сил вплоть до Киева.

«Необходимо извлечь серьёзный урок из случившегося и беспощадно разгромить и уничтожить врага. Ещё одно важное политическое и правовое последствие случившегося: с этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Можно и нужно идти до Одессы, до Харькова. До Киева и дальше», – написал Медведев в своем блоге.

По его мнению, лучше всего почтить память погибших в результате атак ВСУ тщательно продуманным возмездием.

«Пусть осознают все: мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным», – заявил Медведев.

В связи с активными попытками ВСУ прорваться в Курскую область в регионе ввели режим ЧС. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал украинские действия террористической акцией, которую совершают американским оружием.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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