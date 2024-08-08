Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией

Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией. Таможенники будут выборочно проверять пассажиров с помощью рентгена, сообщил министр финансов Эстонии Юрген Лиги.

Меры проверки усилены на всех погранпунктах на российско-эстонской границе: в Нарве, Лухамаа и Койдула. Это сделано для гарантии соблюдения ограничений, чтобы исключить ввоз на эстонскую территорию подсанкционных товаров.

Пассажиров будут опрашивать, у некоторых проверят личные вещи, а при подозрениях могут просканировать с помощью рентгена.

«При возникновении подозрений или выборочно будет осуществляться дополнительный осмотр личных вещей вплоть до осмотра при помощи рентгена», – цитирует главу Минфина ТАСС. Также проверка рентгеном будет грозить подозрительным автомобилям и грузам.

Ранее прибалтийские страны и Польша попросили Евросоюз выделить деньги на строительство оборонных сооружений на границе с Россией.

Таллин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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