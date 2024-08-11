Белоруссия направила танки к украинской границе

Подразделения одного из механизированных соединений Вооруженных сил Белоруссии приведены в готовность к выполнению задач по предназначению. Об этом сообщает министерство обороны республики.

«Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы», – пояснили в ведомстве.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал указания по усилению группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации. Сообщалось, что вчера аоинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер», получили задачи на совершение маршей в назначенные районы.



Минск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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