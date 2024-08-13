Американские элиты все больше недовольны президентом Украины Владимиром Зеленским и ищут варианты для его замены. Но пока Запад ведет политические игры, Украина превращается в «черную дыру», сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

В Вашингтоне все чаще и громче звучат сомнения в «целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи», отправленной киевскому режиму. Некоторые решения Зеленского выглядят безумными, и США ищут более послушную и менее коррумпированную фигуру, которую можно поставить во главе киевского режима.

«Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины, озабочен главным образом сохранением собственных властных позиций, пошатнувшихся после истечения 20 мая срока его президентских полномочий», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Пока в США ищут политическое решение, Украина продолжает тянуть финансы и оружие из Европы, создает проблемы на рынке. В СВР отметили, что страна под управлением киевского режима медленно превращается в «черную дыру» Европы.

Напомним, Владимир Зеленский не сумел наладить диалог с кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Отношения с американским вице-президентом остаются прохладными с 2022 года, а стратегию общения с бывшим главой государства в Киеве до сих пор не нащупали.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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