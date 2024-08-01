Главу киевского режима Владимира Зеленского заподозрили в раздвоении личности на фоне его противоречивых высказываний о завершении конфликта с Россией. Депутат Верховной рады Александр Дубинский задался вопросом, какое из заявлений является истинным.

«У нас, судя по всему, два Зеленских работает. Первый говорит, что не может вести переговоров о прекращении огня, второй обещает план завершения войны в ноябре. Какой из них поддельный?» – написал депутат в своем блоге.

В середине июля Зеленский допустил возможность мирных переговоров с Москвой, а МИД Украины заявил, что готов к обсуждению, направленному «на достижение справедливого и прочного мира». В МИД РФ отметили, что доверие к Зеленскому утрачено, а его высказывания могут быть связаны с предвыборной конъюнктурой в США или с очередной попыткой продвинуть свою «формулу мира».

Заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич считает заявления Киева о готовности к переговорам дезинформацией, поскольку действия киевского режима противоречат этим словам.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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