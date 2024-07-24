«Веры ему нет никакой»: в МИД РФ ответили на слова Зеленского о возможности переговоров

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией не подкреплены никакими реальными действиями. Москва не доверяет словам Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Веры ему нет никакой и ни у кого. Ему не верит никто, все прекрасно понимают, что это человек, который может вывернуть все, что угодно, который может наврать», – сказала Захарова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в среду.

По ее мнению, заявления Зеленского могут быть связаны с предвыборной конъюнктурой в США, либо быть еще одной попыткой продвинуть свою «формулу мира.

«Ничего нового в намерении киевского режима и его западных кураторов реабилитироваться за провальный так называемый саммит мира нет. Мы понимаем, что эти попытки будут продолжаться», – отметила Захарова (цитата по «Интерфаксу»)

Представитель МИД РФ заявила, что ни Зеленским, ни его администрацией или другими ветвями власти Украины, ни западными кураторами «ничего не было предпринято» по отмене закона, запрещающего Киеву ведение переговоров с Москвой.

«Слов мы слышим много, но дел не видим в принципе», – заключила она.

На прошлой неделе Зеленский допустил возможность мирных переговоров с Москвой, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным. Сегодня МИД КНР со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу сообщил, что Киев готов вести переговоры с Москвой, направленные «на достижение справедливого и прочного мира». Высказывание Кулебы прокомментировали в Кремле. «Сам посыл идет в унисон с нашей позицией… Российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла свою открытость переговорному процессу ", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его словам, здесь важны детали, которых «мы пока не знаем, дождемся дальнейших разъяснений».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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