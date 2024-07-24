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Среда, 24 июля 2024, 11:11 мск

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Глава МИД Украины заявил о готовности Киева вести переговоры с Москвой

Киев готов вести переговоры с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И, передает РИА «Новости».

«Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира», – цитирует Кулебу официальный представитель китайского дипломатического ведомства Мао Нин.

Накануне Кулеба впервые с начала конфликта прибыл в Китай. Украинский министр анонсировал обсуждение путей мирного урегулирования. Ван И в ходе переговоров также заявил украинскому коллеге, что урегулирование конфликта на Украине должно происходить за столом переговоров.

Стоит отметить, что ранее Владимир Зеленский также допустил возможность мирных переговоров с Москвой, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным. В свою очередь Россия всегда подчеркивала, что готова к диалогу, однако киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с РФ.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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