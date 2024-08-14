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Среда, 14 августа 2024, 20:51 мск

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Берлин: Подрыв «Северных потоков» украинцами не повлияет на поддержку Киева со стороны Германии

Фото: официальное представительство ФРГ в России

Поддержка Украины со стороны Германии останется неизменной, какими бы ни были результаты расследования подрывов на газопроводах «Северный поток». Об этом заявил представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

«Это две разные вещи, которые не имеют никакого отношения друг к другу. Расследование проводится в соответствии с законом, безотносительно личности подозреваемого, и абсолютно независимо», – пояснил он германской прессе.

Ранее стало известно, что прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина Украины в рамках расследования подрывов на газопроводах «Северный поток». Всего по подозрению в совершении диверсий проходят трое украинских инструкторов по дайвингу.

Берлин, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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