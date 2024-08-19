Фонд Джорджа Клуни признан нежелательным в России

Генпрокуратура России признала нежелательным в стране «Фонд Клуни за справедливость». Ведомство указало, что организация ведет работу по дискредитации России.

Созданная американским актером и его женой НПО, прикрываясь гуманитарными идеями, «с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России». В частности, публично тиражируют негативные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО от псевдоэкспертов.

«Деятельность иностранной неправительственной организации Clooney Foundation for Justice признана нежелательной на территории нашей страны. Фонд активно поддерживает покинувших страну участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций, продвигает инициативы уголовного преследования высшего руководства России», – пояснили в Генпрокуратуре.

В конце июля Госдума одобрила в третьем чтении расширение перечня организаций, которые могут быть признаны нежелательными. Теперь у этот список могут вносить не только зарубежные неправительственные организации (НПО), но и любые другие, где учредителями или участниками являются госорганы иностранного государства.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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