В России начнут запрещать организации, созданные госорганами иностранных правительств

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в третьем, окончательном чтении закон о расширении перечня организаций, которые могут быть признаны нежелательными. Также приняты в первом чтении поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которыми устанавливается ответственность за деятельность таких организаций.

Предполагается, что теперь нежелательными могут быть признаны не только зарубежные неправительственные организации (НПО), но и любые другие, где учредителями или участниками являются госорганы иностранного государства.

В соответствии с поправками, за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить, в частности, штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет, а за организацию такой деятельности – до шести лет лишения свободы.

Москва, Елена Володина

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