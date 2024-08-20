МИД РФ вызвал временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс, чтобы заявить протест. Причиной стали провокационные действия американских репортёров, незаконно проникших в Курскую область.

Холмс вызвали в российское министерство 20 августа после того, как иностранные журналисты проникли в Курскую область. Они вели «пропагандистское освещение преступлений киевского режима». Также журналисты стали свидетелями участия американской ЧВК на стороне ВСУ вопреки заявлениям Вашингтона «о своей якобы непричастности к нападению украинских неонацистов на Россию».

«Вызванной в МИД России Стефани Холмс был заявлен решительный протест. Особо отмечено, что в отношении причастных компетентными ведомствами будут проведены следственные действия для привлечения их к ответственности. Все иностранные «специалисты» и наёмники, нелегально пересекающие границу нашей страны, автоматически становятся законной военной целью для ВС РФ», – говорится в заявлении МИД РФ.

ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы итальянскими журналистами. Представители иностранных СМИ вели репортаж из города Суджа в Курской области.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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