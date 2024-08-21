Антироссийские санкции сыграли злую шутку с экономикой западных стран, которые установили санкционный режим. «Атлантический фронт» не добился успеха ни в экономическом, ни в дипломатическом отношении, как и в военном, заявил председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

Он отметил, что Москва противостоит не только Киеву, но и атлантической системе. И последняя проигрывает как в военном отношении, так и в экономическом. Щедро спонсируемое Западом контрнаступление ВСУ не дало результатов. А санкции против России привели к тому, что в Европе и США подскочили цены на электроэнергию, топливо и продукты. Россия же оперативно перенаправила свой экспорт с Запада на Восток. В частности, после введения санкций укрепилась турецкая экономика.

«Санкции атлантической системы против России не принесли ожидаемого результата. Наоборот, сыграли злую шутку с самой западной экономикой. Россия начала укреплять и развивать свои отношения на евразийском и азиатском направлениях. Атлантический фронт не добился успеха ни на экономическом, ни на военном, ни на дипломатическом направлениях», – сказал политик в беседе с РИА Новости.

ЕС подготовил и принял 14 пакетов санкций против России. Однако эффект от них получился не тот, который ожидали в Европе. Швеция заказала расследование причин того, почему антироссийские ограничения не работают.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube