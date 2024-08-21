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Среда, 21 августа 2024, 14:55 мск

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Медведев раскрыл риски переговорного капкана для России

Кадр из видео в телеграм-канале Дмитрия Медведева

Россия могла попасть в подготовленный Западом переговорный капкан. Но после атаки ВСУ на Курскую область Москва не будет ничего обсуждать, пока не разгромит врага, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Существовала опасность – переговорный капкан, куда наша страна могла угодить. А именно, ранние переговоры о мире, навязанные киевскому режиму. Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага», – высказался Медведев в своем блоге.

Он также подчеркнул, что США принимали участие в подготовке «акта терроризма неонацистов в Курской области». Медведев призвал Вашингтон не радоваться, ведь теперь будет значительно больше «бессмысленных трат, подбитой военной техники и радикально больше гробов».

«И пусть теперь несчастные украинские крепостные целуют за это кровавые руки измывающихся над ними англосаксонских хозяев», – напутствовал зампред Совбеза.

Ранее Дмитрий Медведев предупредил, что военные формирования Украины и руководство киевского режима понесут заслуженное наказание за террористическую атаку на Курскую область.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Медведев Дмитрий,