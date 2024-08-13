Медведев пообещал Киеву заслуженное наказание за атаку на Курскую область

Военные формирования Украины и руководство киевского режима понесут заслуженное наказание за террористическую атаку на Курскую область. Об этом заявил глава партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Как известно, Украина совершила террористическую вылазку на нашу территорию, все оценки даны президентом РФ несколько дней назад и вчера, не буду на этом останавливаться. Скажу лишь, что за то, что они сделали, они, безусловно, понесут заслуженное наказание. Такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая руководство киевского, националистического режима», – подчеркнул Медведев, выступая сегодня на совещании по вопросам оказания помощи Курской области.

Напомним, вторжение ВСУ на территорию Курской области началось 6 августа. С начала нападения в регионе погибли 12 человек, еще более 120 получили ранения, уточнил накануне врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании у главы государства. Под контролем ВСУ в Курской области находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения украинских военных – 12 км, ширина – 40 км.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортер, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 14 орудий полевой артиллерии.

Сегодня также стало известно, что армия России начала выбивать боевиков из захваченных поселков.

Москва, Анастасия Смирнова

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