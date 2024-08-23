Киевский режим не сможет создать буферную зону на территории России, а все боевики, прорававшиеся в Курскую область будут уничтожены. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью для передачи «Большая игра с Дмитрием Саймсом» на Первом канале.

«Это невозможно. Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет. Нет сомнений, что они будут уничтожены, не отодвинуты, а уничтожены», – сказал Антонов. Видеозапись интервью опубликована в телеграм-канале дипмиссии.

Посол уличил Вашингтон в обмане в части незнания о планах Киева и подготовке прорыва в Курскую область. Он напомнил о сотнях инструкторов и наемников на территории Украины, а также службе разведки США, которую американские власти называют всезнающей.

«Они знали и знают. Киев ничего не делает без указания Вашингтона. Сейчас видя, как погибают мирные жители Курской области, дети, женщины, старики, Вашингтону достаточно щелкнуть пальцами, чтобы это прекратилось, но они ничего не делают», – сказал Антонов.

Помощник президента РФ Николай Патрушев призвал не верить заявлениям Вашингтона, поскольку ложь и провокации стали привычными спутниками политики США. Он заявил, что западные спецслужбы и НАТО участвовали в планировании атаки ВСУ на Курскую область.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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