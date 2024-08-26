СВР предупредила о планах США устроить цветную революцию в Грузии

Вашингтон недоволен ситуацией в Грузии в преддверии выборов и планирует «тбилисский майдан», следует из данных Службы внешней разведки (СВР) России. Прозападные НПО готовят рекрутов, чтобы находить «неминуемые факты» использования административного ресурса во время выборов.

«В Белом доме крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября. Подконтрольные Вашингтону грузинские оппозиционные силы, несмотря на старания американцев, остаются раздробленными, а создаваемые ими коалиции – очень непрочными», – говорится в сообщении СВР.

В США опасаются, что нынешняя власть в Грузии вновь получит убедительную поддержку от населения страны и продолжит курс на укрепление суверенитета. В Белом доме «считают неприемлемым» такой сценарий. Вашингтон выделил дополнительные средства местным оппозиционным молодежным объединениям, которые должны стать «локомотивом» акций протеста после выборов. Прозападные НПО набирают рекрутов для наблюдений за выборами, чтобы выявлять «неминуемые факты» использования административного ресурса.

«Американцы намерены в оставшиеся до выборов недели масштабно нарастить давление на власти Грузии, чтобы максимально ослабить электоральные позиции «Грузинской мечты». Планируется применить «проверенный инструментарий»: ввести персональные санкции против верхушки «мечтателей», членов их семей, а также спонсоров партии», – цитируют сообщение «Известия».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в случае победы оппозиции на парламентских выборах Грузия «гарантировано» станет вторым фронтом в военном противостоянии Украины с Россией.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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