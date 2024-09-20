Рыльце в пушку: США получили от Грузии обвинение во вмешательстве в выборы

Санкции США в отношении грузинских политиков являются попыткой повлиять на парламентские выборы, заявил член парламентского большинства Гиви Миканадзе.

Парламентарий подчеркнул, что Вашингтон не привел веских доводов и доказательств для введения ограничений в отношении высокопоставленных лиц в Тбилиси. Под санкции попали, в том числе, глава Департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиад Харазишвили и его заместитель.

«Госдепартамент сообщил о введении визовых ограничений для высокопоставленных должностных лиц правительства и муниципалитетов, членов парламента и членов их семей. В предвыборный период подобные действия иностранного государства представляют вмешательство в предвыборный процесс и попытку влияния на волю избирателей», – цитирует Миканадзе ТАСС.

Госдеп США 16 сентября обвинил четырех граждан Грузии в нарушении прав человека и ввел в отношении них санкции. Всех их Вашингтон связал с разгоном акций протеста у грузинского парламента в апреле и мае из-за принятия закона об иноагентах. После принятия закона США также ввели санкции в отношении депутатов парламента Грузии, членов правительства и их родственников.

Тбилиси, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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