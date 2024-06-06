Госдеп ввел санкции против руководства Грузии и их родственников

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в четверг, 6 июня, заявил, что его ведомство вводит визовые санкции в отношении депутатов парламента Грузии, членов правительства и их родственников в связи с принятым в стране законе «об иноагентах», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель Госдепа сказал: «В первый список по визовым ограничениям вошли члены партии «Грузинская мечта», депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов и рядовые граждане. Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят свои действия и предпримут шаги для продвижения к давно заявленным демократическим и евро-атлантическим устремлениям своей страны, но если они этого не сделают, то Соединенные Штаты готовы предпринять дополнительные действия. Мы готовы ввести дополнительные санкции».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube