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Четверг, 6 июня 2024, 22:38 мск

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Госдеп ввел санкции против руководства Грузии и их родственников

Фото: pixabay.com

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в четверг, 6 июня, заявил, что его ведомство вводит визовые санкции в отношении депутатов парламента Грузии, членов правительства и их родственников в связи с принятым в стране законе «об иноагентах», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель Госдепа сказал: «В первый список по визовым ограничениям вошли члены партии «Грузинская мечта», депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов и рядовые граждане. Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят свои действия и предпримут шаги для продвижения к давно заявленным демократическим и евро-атлантическим устремлениям своей страны, но если они этого не сделают, то Соединенные Штаты готовы предпринять дополнительные действия. Мы готовы ввести дополнительные санкции».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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