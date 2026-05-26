Рубио: у США нет запланированных переговоров с Украиной

В настоящее время между Киевом и Вашингтоном нет запланированных переговоров. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио журналистам во время визита в Индию.

Последняя встреча состоялась в этом месяце, когда секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров встретился в США со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

«В настоящее время нет активных или запланированных переговоров с Украиной», – сказал Рубио. При этом он добавил, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль и оказать содействие в украинским урегулировании, если появится возможность.

Накануне состоялся телефонный разговор Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Стороны поделились мнениями в том числе по поводу украинского конфликта. Лавров официально проинформировал США о намерении российской стороны продолжить удары по объектам ВСУ и центрам принятия решений в Киеве в ответ на удары по гражданским объектам в России.

На прошлой неделе Рубио заявил, что Вашингтон не заинтересован вести бесконечные встречи по урегулированию на Украине, если они ни к чему не приводят. В начале мая госсекретарь говорил о тупике в украинском урегулировании.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

