Переговоры разведорганов Турции и Сирии могут начаться в ближайшее время

Турция и Сирия могут в ближайшее время провести переговоры на уровне разведывательных органов. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Ранее президент САР Башар Асад заявил, что несмотря на усилия России, Ирана и Ирака в качестве посредников, в вопросе примирения Сирии и Турции нет никакого прогресса. Сейчас же стало известно, что фактически пункты повестки дня и Анкары, и Дамаска уже объявлены.

«Если принцип «сесть за стол переговоров без предварительных условий» будет сохранен, то переговоры на уровне разведки могут начаться уже в ближайшее время», – говорится в статье. При этом в материале отмечается, что «все должны быть готовы к тому, что процесс будет нелегким».

В свою очередь источник РИА «Новости» в Анкаре указал, что вероятность переговоров лидеров Турции и Сирии в третьей стране не исключена, но на данный момент нет конкретики по срокам и месту подобной встречи.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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