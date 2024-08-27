российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 августа 2024, 10:13 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Переговоры разведорганов Турции и Сирии могут начаться в ближайшее время

Турция и Сирия могут в ближайшее время провести переговоры на уровне разведывательных органов. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Ранее президент САР Башар Асад заявил, что несмотря на усилия России, Ирана и Ирака в качестве посредников, в вопросе примирения Сирии и Турции нет никакого прогресса. Сейчас же стало известно, что фактически пункты повестки дня и Анкары, и Дамаска уже объявлены.

«Если принцип «сесть за стол переговоров без предварительных условий» будет сохранен, то переговоры на уровне разведки могут начаться уже в ближайшее время», – говорится в статье. При этом в материале отмечается, что «все должны быть готовы к тому, что процесс будет нелегким».

В свою очередь источник РИА «Новости» в Анкаре указал, что вероятность переговоров лидеров Турции и Сирии в третьей стране не исключена, но на данный момент нет конкретики по срокам и месту подобной встречи.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Ближний Восток

В Красном море на протяжении пяти дней горит греческий танкер / «Хезболла» выпустила сотни ракет по Израилю / В Ливане два человека погибли при атаке израильского дрона / США взяли в «заложники» СБ ООН: Россия предложила принять новую резолюцию по кризису на Ближнем Востоке / Переговоры о мире в Газе прерваны из-за новых предложений / Военные ЦАХАЛ нашли тела шести заложников в Хан-Юнисе / Более 10 человек убиты за утро в секторе Газа / «Хезболла» согласилась не бить по Израилю во время переговоров по сектору Газа

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Ближний Восток, Сирия, Турция,