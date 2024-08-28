Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за атаки на Курскую область

Нападение ВСУ на Курскую область максимально повысило риски Третьей Мировой войны, заявил экс-президент США Дональд Трамп. Он предупредил, что новый глобальный конфликт сейчас ближе, чем когда-либо.

«Посмотрите, что происходит на Украине. Они ринулись в Россию. Будет Третья Мировая война», – цитирует Трампа Independent.

Аналитики предупредили, что план Трампа достичь мира на Украине через угрозы «закрутить гайки» приведет к новой мировой войне. При этом, бывший хозяин Белого дома заявил, что может положить конец кризису на Украине еще до вступления в должность после переизбрания.

По итогам 2023 года глобальные военные расходы выросли до рекордного уровня в 2,443 трлн долларов. Общие траты на оборону составили 2,3% мирового ВВП и впервые увеличились во всех пяти географических регионах. США, Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия направили на военные нужды больше всего, сумма их расходов составила 61% от общемировых затрат.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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