Опасность Третьей мировой: военный эксперт оценил план Помпео-Трампа по миру на Украине

Мирный план экс-президента США Дональда Трампа, который был озвучен американским экс-госсекретарем Майком Помпео, приведет к Третьей мировой войне и поставит под вопрос физическое существование северной Америки, считает российский военный эксперт Андрей Клинцевич. По его оценке, заявления из Вашингтона похожи на начало торга с Россией.

«Помпео написал статью, которую уже назвали планом украинского урегулирования будущей администрации США – это первая часть начинающегося торга с Россией под названием «вот как мы затянем гайки, если вы не пойдете на наши условия», – отметил Клинцевич в своем телеграм-канале.

В своей статье Помпео сообщил, что, если Трамп будет избран, он усилит давление на Россию, введя реальные санкции, будет наращивать оборонную промышленность и оживит НАТО, подняв планку расходов до 3% ВВП. Для помощи Украине экс-госсекретарь США обещает «ленд-лиз» на $500 млрд, отмену всех ограничений по ставкам оружия и скорое членство в НАТО на фоне возврата потерянных территорий.

Как полагает Клинцевич, если это реальный план Трампа, «то его советники глупцы и давно отстали от реалий современной геополитики».

«Попытки такого урегулирования точно приведут к третьей мировой и тогда само физическое существование северной Америки, вернее пригодность для проживания, будет под вопросом», – заключил военный эксперт.

Москва, Мария Соколова

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