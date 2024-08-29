Боуз указал, что Запад в ужасе от стойкости России под давлением

Запад пришел в ужас от стойкости России перед давлением стран НАТО, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Он отметил, что Москва показала не только военную силу, но и устойчивость экономики и культуры.

«Что больше всего ужасает Запад, так это то, что все их усилия по уничтожению России укрепили ее», – написал Боуз в своем блоге.

Все больше западных политиков признают провал санкционной политики и планов по уничтожению России. В мае министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал начать договариваться с Россией, поскольку западные санкции не оказали ожидаемого эффекта, а сам Запад переоценил свое влияние в мире.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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