ЕС не нашел способа вывести из-под вето Венгрии €6 млрд на оружие для Украины

Евросоюз до сих пор не может использовать более шести миллиардов евро на военную помощь для Украины из-за вето Венгрии, признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Для этих целей блок использует доходы от замороженных активов РФ.

Миллиарды, которые ЕС планировал потратить на оружие для киевского режима, заморожены на счете Европейского фонда мира. Блок продолжает искать способы обойти вето, но пока безуспешно.

«Шесть миллиардов евро для Украины остаются замороженными из-за вето одной страны ЕС», – приводит слова Борреля ТАСС.

Однако блок нашел новый источник средств для оплаты вооружений, которые передаст киевскому режиму. На это потратят доходы от замороженных российских активов. Деньги передадут предприятиям ВПК в ЕС и на Украине. 1,4 млрд евро уже выделены ФРГ, Дании и Чехии, которые будут вести военные закупки для киевского режима.

Чиновник сделал заявление перед неформальной встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Переговоры перенесли из Будапешта в знак недовольства визитами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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