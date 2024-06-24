ЕС решил отправить Украине военную помощь на 1,4 млрд евро за счет активов РФ

Страны Евросоюза согласовали использование первой части доходов от российских активов для военной помощи Украине. Киевскому режиму отправят оружие и технику на 1,4 млрд евро, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Решение принято на встрече глав МИД стран ЕС 24 июня. Планируется, что на эти средства ФРГ, Дания и Чехия будут вести военные закупки для киевского режима.

ЕС намерен сделать использование доходов от российских средств регулярным. Ожидается, что следующий транш поступит в фонд помощи Украине весной 2025 года. Посредниками для него выступят Италия, Латвия, Румыния и Швеция, пишет Politico.

Напомним, Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС разработал механизм обхода вето Венгрии на использование доходов от замороженных российских активов для закупки оружия для Украины.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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