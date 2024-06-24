ЕС нашел способ обойти вето Венгрии на закупки оружия за счет активов России

Евросоюз разработал механизм для обхода вето Венгрии на использование доходов от замороженных российских активов для закупки оружия для Украины. Схему обсудят на встрече глав МИД ЕС 24 июня.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что специалисты нашли способ использования активов России для поддержки киевского режима. Венгрии предложат не участвовать в голосовании, чтобы она не могла воспользоваться правом вето.

«Будапешт не должен участвовать в принятии решения об использовании. Механизм будет сложным, как и любое юридическое решение, но рабочим. Мы предложили Венгрии: ваши деньги не будут никаким образом использованы для поддержки Украины», – рассказал Борель в интервью Financial Times.

В обмен на это Венгрия должна была воздержаться от блокировки вопросов помощи киевскому режиму. Будапешт отверг первое предложение. Новую схему обсудят 24 июня.

В конце 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о полном провале европейского плана победы над Россией. Брюссель в то же время прорабатывал возможность лишить Венгрию права голоса в вопросах поддержки Украины.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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