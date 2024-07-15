ЕС нашел первый повод для бойкота Венгрии

Страны Евросоюза выбрали запланированную в Будапеште встречу глав МИД для демонстрации бойкота в адрес Венгрии из-за визита венгерского премьера Виктора Орбана в Москву. ЕС уверен, что встреча станет «пропагандистским шоу», пишет Politico со ссылкой на источники.

Председательствующая в Совете ЕС Венгрия запланировала 28-29 августа саммит министров иностранных дел. Европейские чиновники считают, что Орбан постарается повлиять на внешнюю политику блока, и многие главы МИД стран ЕС не желают стать «реквизитом в очередном пропагандистском шоу».

«Министры иностранных дел стран ЕС намерены проигнорировать Венгрию, организовав в августе собственный саммит по иностранным делам вместо поездки в Будапешт. Бойкотируя саммит по иностранным делам, министры надеются ограничить троллинг со стороны Венгрии», – пишет издание.

Официальным поводом отказаться от поездки в Будапешт станет вызов на мероприятие, организованное главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, сказал один чиновник. Другой добавил, что бойкот встречи в Будапеште станет «четким сигналом о том, что Венгрия не выступает от имени ЕС».

Ранее еврочиновники неофициально предупредили представителя Венгрии в ЕС Балинта Одора о «реальных последствиях» самовольных поездок Орбана в Россию и Китай.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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