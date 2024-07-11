ЕС готовит Венгрии бойкот из-за визита Орбана в Россию – СМИ

Страны Евросоюза готовятся бойкотировать организованные Венгрией встречи на министерском уровне из-за поездки в Россию венгерского премьер-министра Виктора Орбана, пишет Politico.

В ЕС очень недовольны серией визитов Виктора Орбана, в том числе в Россию. Это ясно донесли до представителя Венгрии в ЕС Балинта Одора. Его неофициально предупредили, что председательство Венгрии может столкнуться с «реальными последствиями», если страна продолжит свой курс. Такими трудностями могут стать бойкоты неформальных встреч министров.

«Учитывая стремительную эскалацию ситуации вокруг Будапешта в первые две недели его президентства, никто не исключает дальнейшего сопротивления Брюсселя, если Орбан пересечет новые красные линии, такие, как его дела с бывшим президентом США Дональдом Трампом», – говорится в статье.

Виктор Орбан посетил Киев и Москву, где спрашивал о готовности сторон прекратить огонь и перейти к мирным переговорам. В России подтвердили курс на дипломатическое решение кризиса, а на Украине отказались прекращать огонь. В Будапеште заявили, что поездку в США Орбан также использует для продвижения мирного урегулирования конфликта на Украине.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube