Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует поездку на саммит НАТО в Вашингтон для урегулирования конфликта на Украине, заявил глава администрации главы кабмина Гергей Гуйяш. В Венгрии уверены, что скорейшее прекращение огня на Украине послужит интересам Европы.

«Премьер-министр едет на саммит НАТО, но это не является частью его мирной миссии, так как во время такой миссии надо встречаться с людьми, которые заинтересованы в мире. Но это может быть использовано для достижения такой благородной цели, как мир», – цитирует чиновника ТАСС.

Гуйяш не уточнил, с кем именно Орбан намерен вести переговоры в Вашингтоне. Венгерские чиновники подчеркнули, что скорейшее достижение мира на Украине пойдет на пользу Европе, и европейским странам следует быстрее налаживать общение с Россией, чтобы при заключении мира учитывались и европейские интересы.

«Мы уверены в этом на 100%. Вопрос только во времени, и чем скорее это произойдет, тем лучше будет для Европы», – сказал политический советник венгерского премьера Балаж Орбан в интервью порталу Euractiv.

Он заявил, что подписание будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом без учета интересов Евросоюза станет катастрофой для Европы. Поэтому «необходимо поддерживать коммуникацию с Россией».

После визита в Киев и Москву, где Орбан встретился с главами обоих государств, венгерский премьер назвал свою миссию по переговорам выполненной. Однако после этого он нанес визит в Китай, где заявил о поддержке пекинской версии мирного предложения по конфликту на Украине.

Будапешт, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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