Орбан объявил о выполнении своей миссии в Москве

Глава венгерского правительства Виктор Орбан в пятницу, 5 июля, заявил, что выполнил свою миссию на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве и теперь готов ее продолжить.

В своем аккаунте в соцсетях Орбан написал: «Я завершил свои переговоры в Москве с президентом Путиным. Моей целью было открыть каналы прямого общения и начать диалог о кратчайшем пути к миру. Миссия выполнена! И будет продолжена в понедельник».

Следует отметить, что премьер Словакии Роберт Фицо, комментируя визит Виктора Орбана в Москву, сказал, что присоединился бы к венгерскому коллеге, если бы позволило здоровье после перенесенного покушения.

Как сообщает французское агентство AFP, Фицо сказал: «Я восхищен премьером Венгрии, который не колебался, а поехал и в Киев, и в Москву. Если бы мое состояние здоровья позволяло, я был бы рад к нему присоединиться. Переговоров о мире никогда не бывает много».

Между тем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан из Москвы отправился в Азербайджан на Саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в городе Шуши в Нагороном Карабахе.

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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