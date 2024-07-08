Премьер-министр Венгрии встретился с председателем КНР

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Орбан сообщил о прибытии в Китай сегодня ночью. Венгерский премьер назвал КНР третьей точкой своей миротворческой миссии после России и Украины, которые он посетил 5 и 2 июля соответственно.

«Председатель КНР Си Цзиньпин в первой половине дня 8 июля встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине», – говорится в публикации.

Подробности переговоров Си и Орбана не приводятся. В МИД Китая лишь отметили, что лидеры обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес.

В Киеве премьер-министр Венгрии предложил Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с Россией. По его словам, это должно ускорить процесс урегулирования конфликта.

Позже на брифинге по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Орбан заявил, что Москва и Киев далеки от завершения конфликта.

В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель и председатель Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что премьер Венгрии не представляет Евросоюз на внешней арене и не имеет мандата на визит в Россию, несмотря на то что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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