Премьер-министр Венгрии предложил Зеленскому прекратить огонь

Прибывший сегодня в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать мирные переговоры с Россией. По его словам, это должно ускорить процесс урегулирования конфликта.

«Война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. Мы очень высоко ценим все инициативы президента Зеленского ради достижения мира. Я рассказал господину президенту, что эти инициативы требуют много времени. Из-за правил международной дипломатии они очень сложны. Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли пойти немного другим путем, прекратить огонь и потом продолжить переговоры», – цитируют премьер-министра Венгрии украинские СМИ.

По итогам встречи главы государств также объявили, что договорились работать над соглашением, которое урегулирует двусторонние проблемы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Москве ничего не ожидают от поездки Орбана в Киев. По его словам, венгерская администрация не контактировала с Кремлем перед этим визитом.

Киев, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube